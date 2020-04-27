В Москве отложили запуск фонтанов из-за коронавируса

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве из-за COVID-19 отложили запуск фонтанов, сообщил журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству В Москве из-за COVID-19 отложили запуск фонтанов, сообщил журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона", - сказал он.

По словам чиновника, специалисты уже подготовили фонтаны к открытию: проведена их расконсервация, монтаж и проверка оборудования.

"Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято, исходя из складывающейся ситуации", - добавил Бирюков.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила начавшуюся в Китае в конце прошлого года вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончалось. В России подтверждено более 87 тысяч случаев заражения, 794 человека умерло.