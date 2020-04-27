Самолет S7 с россиянами вылетел из Вьетнама в Новосибирск

"Рейс "Сибири" 5784 Камрань-Новосибирск-Иркутск вылетел в 07.20 мск. На борту 182 пассажира. До Новосибирска летят 129 человек. До Иркутска – 53. Расчётное время прибытия в "Толмачево" – 14.58 мск", - говорится в сообщении.

О вылете рейса также сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хошимине. "Сто восемьдесят два человека, две собаки и одна утка Борислава вылетели из Камрани в 11.00 (7.00 мск)", - заявили в генконсульстве. По словам собеседника агентства, утка принадлежит одному из пассажиров.

"ЦФО, ЮФО, УФО, СФО, ДВФО", - уточнил представитель генконсульства. По прибытии в Иркутск им придется пройти двухнедельную обсервацию, после чего они будут централизованно вывезены в свои регионы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.