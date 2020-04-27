На Ставрополье умер седьмой пациент с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 27 апр - РИА Новости. Седьмой человек с подтвержденным COVID-19 умер в Седьмой человек с подтвержденным COVID-19 умер в Ставропольском крае , за сутки было выявлено 32 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 453, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

"Началась новая неделя. И пока что мы не можем констатировать, что эпидобстановка в крае улучшилась. Наоборот - мы начинаем день с тяжелых новостей. Умер еще один человек с подтвержденным диагнозом. Это уже седьмая смерть в крае", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, за прошедший день коронавирусная инфекция выявлена еще у 32 человек, за все время в крае зарегистрировано уже 453 случая заболевания, 45 заболевших - дети.

"В тяжелом состоянии находятся 21 пациент. В состоянии средней степени тяжести остаются 123 человека. Выздоровело 73 пациента. За весь период случаи заболевания коронавирусом зафиксированы практически во всех территориях края. Исключение составляют уже только Апанасенковский и Труновский районы", - добавил глава региона.