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2020-04-27T08:28
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В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах
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РИА Новости

В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах

08:28 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в понедельник в гаражном комплексе в Новосибирске, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 10.39 поступило сообщение, что в одном из гаражей гаражного комплекса в Кировском районе при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа. В результате обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 квадратных метров", - сообщил он.
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По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. В результате хлопка пострадали трое мужчин, которые госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Пожар тушат около 40 человек и 10 единиц техники.
"Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 45 минут. Пострадавшие мужчины - рабочие, которые проводили сварочные работы. Госпитализированы в ожоговый центр с ожогами разной степени тяжести", - сообщили в ГУМЧС, отметив, что со слов рабочих, больше людей  в помещении не было.
Позже в главке МЧС уточнили, что полное обрушение произошло в двух гаражах на площади 36 квадратных метров, а горение происходило еще в двух гаражах и под завалами на общей площади 15 квадратных метров. Пожарные разбирают завалы. На место происшествия направлен кран для разбора тяжелых конструкций.
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