В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах

"В 10.39 поступило сообщение, что в одном из гаражей гаражного комплекса в Кировском районе при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа. В результате обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 квадратных метров", - сообщил он.

По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. В результате хлопка пострадали трое мужчин, которые госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Пожар тушат около 40 человек и 10 единиц техники.

"Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 45 минут. Пострадавшие мужчины - рабочие, которые проводили сварочные работы. Госпитализированы в ожоговый центр с ожогами разной степени тяжести", - сообщили в ГУМЧС, отметив, что со слов рабочих, больше людей в помещении не было.

Позже в главке МЧС уточнили, что полное обрушение произошло в двух гаражах на площади 36 квадратных метров, а горение происходило еще в двух гаражах и под завалами на общей площади 15 квадратных метров. Пожарные разбирают завалы. На место происшествия направлен кран для разбора тяжелых конструкций.