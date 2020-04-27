Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19

"Лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья — документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения, по которой они выпускаются, а также инструкция по применению, дозировки и прочее", — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мед или чеснок, то, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами", — отмечается там. Роскачество также напомнило, что Всемирная организация здравоохранения не получила никаких подтверждений эффективности этих средств для профилактики коронавируса.