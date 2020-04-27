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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:34
https://ria.ru/20200427/1570608505.html
Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19
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РИА Новости

Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19

08:26 27.04.2020 (обновлено: 11:34 27.04.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукЧеснок
Чеснок
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чеснок. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.
Требования к травяным сборам могут устанавливаться разными нормативными документами в зависимости от того, к какой именно категории товаров относится тот или иной сбор — лекарственным средствам, биологически активным добавкам (БАД) или чайным травяным напиткам. В первом случае травы подпадают под действие федерального закона "Об обращении лекарственных средств", во втором — ряда технических регламентов.
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"Лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья — документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения, по которой они выпускаются, а также инструкция по применению, дозировки и прочее", — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

На этикетке БАД должна размещаться информация о составе добавки, противопоказаниях, дате ее изготовления, сроке годности, условиях хранения, отметка о государственной регистрации, а также о том, что БАД не является лекарством.
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Что касается эфирных масел, то некоторым людям они противопоказаны, а среди побочных эффектов специалисты отмечают кожную сыпь и затрудненное дыхание. "Поэтому проводить эксперименты с эфирными маслами, не посоветовавшись прежде с врачом, не рекомендуется", — говорится в сообщении.
Лук, имбирь, мед, чеснок использовались для лечения болезней, когда не было других средств, но предупредить заражение вирусом можно двумя способами: соблюдать дистанцию и избегать контактов с другими людьми либо сделав прививку, говорится в сообщении.
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Врач назвал народное средство, великолепно укрепляющее иммунитетВ арсенале народной медицины есть очень эффективное средство для защиты от инфекции. Врач Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, как изготовить этот препарат в домашних условиях.

"Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мед или чеснок, то, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами", — отмечается там. Роскачество также напомнило, что Всемирная организация здравоохранения не получила никаких подтверждений эффективности этих средств для профилактики коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
не лекарства побеждают инфекцию, а иммунитет. потому то любой способ укрепления иммунитета будет работать и поможет в борьбе с коронавирусом, в разной степени.
27 апреля, 08:52
Министр Правды
1700001
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