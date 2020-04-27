Заседание комитета по борьбе с коронавирусом с участием Михаила Мишустина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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