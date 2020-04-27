Ъ: Минтранс попросил у Мишустина о многомиллиардной поддержке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минтранс России просит оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку, соответствующее письмо глава ведомства в апреле направил премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину , сообщила со ссылкой на копию письма газета " Коммерсант ".

По данным издания, если ситуация не изменится, в ближайшие три месяца воздушный транспорт потеряет 25 миллионов пассажиров, перевозки в январе — июне упадут на 80 процентов к тому же периоду 2019 года. РЖД оценивают снижение доходов от грузовых перевозок при неблагоприятном сценарии в 131,5 миллиарда рублей по итогам года, пишет газета, ссылаясь на данные Минтранса. Отмечается также, что речной транспорт вряд ли выйдет в навигацию при сохранении ситуации до конца апреля.

Издание сообщает, что в числе мер поддержки ведомство предлагает ввести для транспортных компаний отсрочку по уплате страховых взносов, шестимесячную отсрочку уплаты НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам. Кроме того, госкомпаниям могут разрешить не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы.

РЖД предлагается предоставить 139,8 миллиарда рублей средств из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 миллиарда рублей на Восточный полигон, планируется заморозить навсегда ставку по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры на уровне 1,6 процента. Предлагается разрешить авиакомпаниям два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы, но клиентам должны быть выданы ваучеры.

Что касается автотранспорта, регионам предложено подсчитать ущерб, нанесенный ограничительными мерами регулярному пассажирскому авто- и электротранспорту, продлить срок приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой ГЛОНАСС , продлить истекающие диагностические карты. Адресная поддержка морского и внутреннего водного транспорта по предложению Минтранса предполагает выделение средств Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на заказ новых речных и морских судов на сумму 34,7 миллиарда рублей.

Транспортное строительство Минтранс хочет поддержать как через прямое выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и через ускоренное продление рабочих виз для нерезидентов, налоговые каникулы для предприятий и выделение ГТЛК 30 миллиардов рублей на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020-2022 годах, обсуждается поощрение в два процента от суммы контракта на строительство инфраструктуры для тех, кто выполняет его досрочно.