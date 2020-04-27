"Аврора" планирует 30 апреля вывозной рейс из Шанхая во Владивосток

"Рейс 5477 по маршруту Шанхай – Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45 (8.45 мск), прилет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.