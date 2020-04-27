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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T08:14
https://ria.ru/20200427/1570608263.html
"Аврора" планирует 30 апреля вывозной рейс из Шанхая во Владивосток
https://cdn22.img.ria.ru/images/102088/82/1020888287_0:66:700:460_1036x0_80_0_0_edfaa1c9a33f492f4861d56f071ba341.jpg
РИА Новости

"Аврора" планирует 30 апреля вывозной рейс из Шанхая во Владивосток

08:14 27.04.2020
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© Фото : АНО "Центр "Амурский тигр"Самолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора
© Фото : АНО "Центр "Амурский тигр"
Самолет авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 30 апреля планирует выполнить специальный чартерный рейс для вывоза российских граждан из Шанхая во Владивосток, сообщает перевозчик.
"Рейс 5477 по маршруту Шанхай – Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45 (8.45 мск), прилет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
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Рейс организуют для возвращения россиян в РФ, он будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Китая, отмечают в авиакомпании.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200007
Распространение нового коронавирусаАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Коронавирус COVID-19Аврора (авиакомпания)ВладивостокШанхайВ мире
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