"Аврора" планирует 30 апреля вывозной рейс из Шанхая во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 30 апреля планирует выполнить специальный чартерный рейс для вывоза российских граждан из Шанхая во Владивосток, сообщает перевозчик.
"Рейс 5477 по маршруту Шанхай – Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45 (8.45 мск), прилет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
Рейс организуют для возвращения россиян в РФ, он будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Китая, отмечают в авиакомпании.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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