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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T08:13
https://ria.ru/20200427/1570608226.html
В Узбекистане число заразившихся COVID-19 достигло 1887 человек
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РИА Новости

В Узбекистане число заразившихся COVID-19 достигло 1887 человек

08:13 27.04.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 18 человек и достигло 1,887 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 1869, восемь пациентов скончались, 789 выздоровели.
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"По состоянию на 27 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1887", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В воскресенье было зафиксировано 7 новых случаев, в субботу – 58.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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