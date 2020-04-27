В Узбекистане число заразившихся COVID-19 достигло 1887 человек

"По состоянию на 27 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1887", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В воскресенье было зафиксировано 7 новых случаев, в субботу – 58.