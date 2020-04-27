В России до 2024 года построят 850 объектов в рамках "мусорной" реформы

Вторсырье: разбираемся, какой мусор можно сдавать на переработку А что вообще можно выбрасывать в загадочный синий контейнер? На самом деле, все не так сложно: мы сделали для вас памятку. Теперь вы тоже можете сделать мир чуточку лучше.