В России до 2024 года построят 850 объектов в рамках "мусорной" реформы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федеральной схемы по обращению с отходами, она предусматривает строительство и реконструкцию 850 объектов "мусорной" инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и подходы к ее развитию. В соответствии с федеральной схемой в период до 2024 года предстоит построить и реконструировать более 850 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в документе, интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана и представлена Российским экологическим оператором.
"Финальный документ будет утвержден осенью текущего года после детального обсуждения и согласования его с регионами", - сообщает пресс-служба.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.