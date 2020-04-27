В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 640 пациентов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти 650 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 64 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 644. Из них: с диагнозом пневмония - 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%. На кислороде вне ОРИТ - 160/25%. В ОРИТ 64/10%, на ИВЛ 30 (4,6% от общего числа пациентов или 47% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что среди числа больных в реанимации - трое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет - 27 человек, старше 61 года - 34 пациента.
Проценко подчеркнул, что за сутки поступили 78 человек.