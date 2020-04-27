В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 640 пациентов

"Состоит на лечении 644. Из них: с диагнозом пневмония - 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%. На кислороде вне ОРИТ - 160/25%. В ОРИТ 64/10%, на ИВЛ 30 (4,6% от общего числа пациентов или 47% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.