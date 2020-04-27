В Башкирии пятые сутки ищут пропавшего девятилетнего мальчика

УФА, 27 апр – РИА Новости. Поиски пропавшего девятилетнего мальчика пятые сутки ведутся в Башкирии, следствие новую информацию не предоставляет.
Ранее ведомство сообщало, что ведется поиск мальчика, который 22 апреля вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где находился в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его искать, а затем обратились в правоохранительные органы.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
Следственные органы Башкирии возбудили дело об убийстве малолетнего, в поисках мальчика участвуют почти 200 человек: следователи, полицейские, спасатели, волонтеры и односельчане.
"Поиски продолжаются, новую информацию предоставить не можем, ведется работа", - пояснили РИА Новости в СК РФ по Башкирии.