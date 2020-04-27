В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в здании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости. Пожарные локализовали на 300 квадратных метрах возгорание в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар на улице Шаумяна, 108, произошел около 05:00 мск понедельника. Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание в районе плотной застройки. Пожару был присвоен третий ранг.
"В 07:08 локализация на 300 квадратных метрах", — сказал он.
Из соседнего здания были эвакуированы десять человек.
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