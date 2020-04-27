В Абакане два врача заразились коронавирусом

"Еще у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Четыре случая зарегистрированы в Абакане , еще три - в Саяногорске, один случай зафиксирован в Ширинском районе. Все инфицированные имели контакты с ранее заболевшими. Двое из них - это сотрудники абаканской городской больницы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в республике зафиксированы с начала пандемии 184 случая заболевания коронавирусом. Пятнадцать человек, перенесших COVID-19, выздоровели. Пять пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались. У всех были сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Явился ли коронавирус причиной их смерти, устанавливает экспертиза.