В Кузбассе еще у четырех человек подтвердился COVID-19

КЕМЕРОВО, 27 апр- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у четырех жителей Кемеровской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто девять больных коронавирусом", – написал губернатор.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, один новый заразившийся - в Анжеро-Судженске, двое – в поселке Краснобродский, один – в поселке Тяжинский.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2749 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.