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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T07:51
https://ria.ru/20200427/1570607655.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

07:46 27.04.2020 (обновлено: 07:51 27.04.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeИндия
Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 870 человек и составляет 27 892, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 6185 человека (+381 за сутки‬), погибли 872 (+48).
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Накануне сообщалось о 26 496 заболевших, днем ранее – 24 506.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 8068 случаев заражения (+440 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 3301 случай (+230), далее следует столичная территория Дели с 2918 зараженными (+293).
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаНарендра МодиГуджаратМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
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