В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 870 человек и составляет 27 892, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 6185 человека (+381 за сутки), погибли 872 (+48).
Накануне сообщалось о 26 496 заболевших, днем ранее – 24 506.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 8068 случаев заражения (+440 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 3301 случай (+230), далее следует столичная территория Дели с 2918 зараженными (+293).
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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