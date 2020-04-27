В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 6185 человека (+381 за сутки‬), погибли 872 (+48).

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.