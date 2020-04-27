В Алтайском крае еще у 27 жителей выявили COVID-19

"За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – два, Бийске – шесть, Первомайском районе – два, Змеиногорске, Поспелихинском районе по одному случаю. Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах", - говорится в сообщении.