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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T07:48
https://ria.ru/20200427/1570607622.html
В Алтайском крае еще у 27 жителей выявили COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569998_0:155:2880:1775_1036x0_80_0_0_015867bfdccff633ba53d8eea5814396.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае еще у 27 жителей выявили COVID-19

07:45 27.04.2020 (обновлено: 07:48 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. COVID-19 выявили ещё у 27 жителей Алтайского края, всего в регионе 311 заболевших, сообщает оперштаб региона.
"За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – два, Бийске – шесть, Первомайском районе – два, Змеиногорске, Поспелихинском районе по одному случаю. Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что растёт и количество выздоровевших, из клиник выписано 29 человек, в том числе трое детей.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павловский районАлтайский крайОбщество
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