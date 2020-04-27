В Киргизии число заразившихся коронавирусом возросло до 695 человек

БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 695, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 27 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых инфицированных трое - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 695 человек, из них 183 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели - 395 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.