В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 300 человек

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Коронавирус за сутки подтвердился еще у 24 человек в Приморье, общее число заболевших выросло до 302, сообщает правительство региона.
Ранее в Приморье было зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое. В субботу министр здравоохранения региона Анастасия Худченко сообщила, что коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке.
"Коронавирус в понедельник, 27 апреля, подтвердился еще у 24 жителей Приморья. С нарастающим итогом число заболевших COVID-19 в Приморском крае составляет 302 человека… В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа, – это сотрудники скорой медицинской помощи Находки", - говорится в сообщении.
По данным регионального Минздрава, все сотрудники, которые находились в контакте с первыми заболевшими, на время эпидрасследования были помещены на карантин, а те, кто имел близкую с ОРВИ симптоматику, – сразу госпитализированы. Все они прошли обязательный тест на наличие коронавируса.
Отмечается также, что медики из разных районов Приморья приехали для работы на "скорой" в Находке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.