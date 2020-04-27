В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 300 человек

"Коронавирус в понедельник, 27 апреля, подтвердился еще у 24 жителей Приморья. С нарастающим итогом число заболевших COVID-19 в Приморском крае составляет 302 человека… В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа, – это сотрудники скорой медицинской помощи Находки", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, все сотрудники, которые находились в контакте с первыми заболевшими, на время эпидрасследования были помещены на карантин, а те, кто имел близкую с ОРВИ симптоматику, – сразу госпитализированы. Все они прошли обязательный тест на наличие коронавируса.