В Германии число больных COVID-19 превысило 155 тысяч человек

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 110 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 140 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5750.

Медики сообщили, что за все время вирус выявили у 155 193 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1018. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1737 человек. За все время вылечились более 114 тысяч человек.