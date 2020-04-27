В Германии число больных COVID-19 превысило 155 тысяч человек

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 155 тысяч, скончались более 5,7 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 110 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 140 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5750.
Медики сообщили, что за все время вирус выявили у 155 193 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1018. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1737 человек. За все время вылечились более 114 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (41 070), Северном Рейне-Вестфалии (31 879) и Баден-Вюртемберге (31 043). В Берлине зафиксировано 5638 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.