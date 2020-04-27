В Якутии не выявили COVID-19 у контактировавших с заболевшим депутатом

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Предварительные анализы на COVID-19 у контактировавших с депутатом госсобрания Якутии отрицательные, сообщил РИА Новости источник в региональном парламенте.
В Якутии предварительно положительный результат показал анализ на COVID-19 у депутата регионального парламента, контактировавшие с ним коллеги и члены правительства региона определены. В пресс-службе госсобрания подчеркнули, что депутаты, в силу профессии работающие в медицинских учреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией.
"Первичные анализы показали коронавирус у депутата, работающего в офтальмологии. Все контакты выявлены. Предварительные результаты анализов у всех контактировавших отрицательные", - рассказал источник.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Якутске выявили у четырех врачей офтальмологической больницы.
По данным республиканского оперштаба, на 26 апреля в Якутии зарегистрированы 157 случаев коронавируса, выздоровевших – 18, один летальный исход, пациентов в инфекционных стационарах - 113.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.