В Якутии не выявили COVID-19 у контактировавших с заболевшим депутатом

В Якутии предварительно положительный результат показал анализ на COVID-19 у депутата регионального парламента, контактировавшие с ним коллеги и члены правительства региона определены. В пресс-службе госсобрания подчеркнули, что депутаты, в силу профессии работающие в медицинских учреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией.