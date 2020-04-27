На Камчатке зафиксировали резкое увеличение числа заболевших COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Резкое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировано на Камчатке — со 110 до 195 человек, прирост дала строительная отрасль, заявил в своём официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что крупный очаг заражения коронавирусной инфекции был зафиксирован на строительстве медицинского центра Минобороны РФ на территории военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском, где работали специалисты, приехавшие на полуостров из других регионов РФ. Заболевание было выявлено у 28 строителей. Всего же на объекте работают около 1 тысячи человек и 70 единиц техники. Как ранее сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, факт выявления заболевших строителей не окажет влияния на сроки сдачи модульного инфекционного центра на Камчатке в эксплуатацию.
"Ситуация крайне напряжённая. Прирост за последние сутки составил 85 человек, у нас официально подтверждено 195 случаев заболевания. Для нашей численности это очень высокий показатель. Основной прирост дала строительная отрасль — организации, которые работают подрядчиками, в том числе на объектах Минобороны РФ. Уже несколько дней мы занимаемся тем, что достаточно жёсткие меры по карантину строителей предпринимаем. Все больные, все контактные изолированы на территории обесрватора, (строители — ред.) с проявлениями коронавирусной инфекцией помещены в госпиталь", - сказал Солодов.
По его словам, в связи с этой ситуацией в военном госпитале развернуты дополнительные мощности, в учреждении находятся 89 человек.
"Медики говорят о том, что основная часть больных, основная часть людей с подтверждённой инфекцией переносит её легко, бессимптомно. Их выявление связано с тем, что мы сразу приняли решение после первых случаев о тотальном, стопроцентном проведении тестирования. Сейчас все строители протестированы, и мы работаем с теми группами, у которых анализ подтверждён", - сказал врио губернатора.
По данным на 27 апреля, в Камчатском крае зафиксировано 195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, четыре человека находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Среди заболевших четверо детей. Пять человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.