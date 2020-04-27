На Камчатке зафиксировали резкое увеличение числа заболевших COVID-19

"Ситуация крайне напряжённая. Прирост за последние сутки составил 85 человек, у нас официально подтверждено 195 случаев заболевания. Для нашей численности это очень высокий показатель. Основной прирост дала строительная отрасль — организации, которые работают подрядчиками, в том числе на объектах Минобороны РФ. Уже несколько дней мы занимаемся тем, что достаточно жёсткие меры по карантину строителей предпринимаем. Все больные, все контактные изолированы на территории обесрватора, (строители — ред.) с проявлениями коронавирусной инфекцией помещены в госпиталь", - сказал Солодов.