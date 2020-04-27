Вильфанд рассказал о погоде на рабочей неделе в Центральной России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дневные температуры на наступившей рабочей неделе не превысят 13 градусов тепла в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Завтра и послезавтра будет большое различие в ощущениях. Если человек на солнце находится, то будет казаться, что жарко. Это не значит, что воздух теплее или он прогреется, это значит, что нагрелась кожа человека, температура воздуха одинаковая. Воздушные потоки будут с севера, они прохладные" - сказал он.
По его словам, ожидаются осадки, в среду прогнозируется сильный ветер.
"В среду меняется направление воздушных масс. Они уже будут приходить не с севера, а со Скандинавии. Это приведет к тому, что ночи станут более теплыми, а дневные температуры чуть повысятся до 11-13 градусов, но небо станет облачным. В среду и четверг ожидаются дожди", - уточнил ученый.
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