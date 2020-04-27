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2020-04-27T07:17
https://ria.ru/20200427/1570607191.html
Вильфанд рассказал о погоде на рабочей неделе в Центральной России
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РИА Новости

Вильфанд рассказал о погоде на рабочей неделе в Центральной России

07:17 27.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и пустая Кремлевская набережная
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дневные температуры на наступившей рабочей неделе не превысят 13 градусов тепла в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Завтра и послезавтра будет большое различие в ощущениях. Если человек на солнце находится, то будет казаться, что жарко. Это не значит, что воздух теплее или он прогреется, это значит, что нагрелась кожа человека, температура воздуха одинаковая. Воздушные потоки будут с севера, они прохладные" - сказал он.
"Ночью температуры будут около ноля градусов, в Москве от ноля до плюс 2, в других регионах центральной России может быть до минус 3 даже. Холодная погода. Днем температура будет подниматься до 10-11 градусов, но не выше, что на 3 градуса ниже нормы", - отметил Вильфанд.
По его словам, ожидаются осадки, в среду прогнозируется сильный ветер.
"В среду меняется направление воздушных масс. Они уже будут приходить не с севера, а со Скандинавии. Это приведет к тому, что ночи станут более теплыми, а дневные температуры чуть повысятся до 11-13 градусов, но небо станет облачным. В среду и четверг ожидаются дожди", - уточнил ученый.
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