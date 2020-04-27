Вильфанд рассказал о погоде на рабочей неделе в Центральной России

"Завтра и послезавтра будет большое различие в ощущениях. Если человек на солнце находится, то будет казаться, что жарко. Это не значит, что воздух теплее или он прогреется, это значит, что нагрелась кожа человека, температура воздуха одинаковая. Воздушные потоки будут с севера, они прохладные" - сказал он.