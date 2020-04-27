Под Новосибирском шесть человек насмерть отравились жидкостью на свалке

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Шесть человек погибли от отравления неизвестной жидкостью на свалке в Новосибирской области, один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Отмечается отравление семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе. Шесть человек погибли, один человек в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение", - сказал он.
В свою очередь, представитель следственного управления СК РФ по региону уточнил РИА Новости, что шесть человек скончались 22 апреля после совместного употребления на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново неизвестной жидкости.
"По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказал собеседник агентства, уточнив, что жидкость отправили на экспертизу.
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