СМИ: Помпео прорабатывает план продления оружейного эмбарго против Ирана

"Мы не можем допустить, чтобы через шесть месяцев Исламская Республика Иран покупала обычные вооружения. (Предыдущий) Президент (Барак) Обама никогда не должен был соглашаться на прекращение эмбарго ООН. Мы готовы применить все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение оружейного эмбарго в СБ ООН ", - заявил Помпео газете.

"Иран обязан не поставлять, не продавать или не передавать прямо или косвенно со своей территории посредством своих граждан или с использованием судов под своим флагом или самолетов, любого оружия или связанных с ним материалов, и все государства-члены должны запретить своим гражданам закупки с использованием кораблей под флагом или самолетов таких предметов из Ирана, независимо от того, происходят ли они с территории этой страны", - говорится в черновом варианте резолюции.

В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.