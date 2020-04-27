СМИ: Помпео прорабатывает план продления оружейного эмбарго против Ирана

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, по которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Согласно американским официальным лицам, госсекретарь планирует пойти по этому пути, если Совет Безопасности ООН откажется от продления эмбарго на поставки оружия Тегерану. Россия, пишет газета, почти наверняка наложит вето на попытку возобновления эмбарго, так же может поступить Китай. В ответ США попробуют заявить, что они формально остаются государством-участником соглашения (СВПД), несмотря на заявление американского президента. США, как формальный участник соглашения, скажут, что Иран его нарушает, поскольку производит ядерное топливо в объемах, превышающих те, которые зафиксированы в договоре. Предполагается, что после этого США должны возобновить более суровые санкции против Ирана.
"Мы не можем допустить, чтобы через шесть месяцев Исламская Республика Иран покупала обычные вооружения. (Предыдущий) Президент (Барак) Обама никогда не должен был соглашаться на прекращение эмбарго ООН. Мы готовы применить все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение оружейного эмбарго в СБ ООН ", - заявил Помпео газете.
Проект американской резолюции о продлении эмбарго на неопределенный срок представил некоторым членам Совета Безопасности спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он отметил, что Тегеран никогда не получит обычного стрелкового оружия, и тем более ракет. Более жесткие санкции не будут введены до осени, когда должна пройти первая фаза пандемии коронавируса. Черновой текст резолюции увидели представители стран Европы, ОАЭ и Саудовской Аравии. Копию документа получила и New York Times.
"Иран обязан не поставлять, не продавать или не передавать прямо или косвенно со своей территории посредством своих граждан или с использованием судов под своим флагом или самолетов, любого оружия или связанных с ним материалов, и все государства-члены должны запретить своим гражданам закупки с использованием кораблей под флагом или самолетов таких предметов из Ирана, независимо от того, происходят ли они с территории этой страны", - говорится в черновом варианте резолюции.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
25 апреля, 12:39Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.