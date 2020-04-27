В Ростове-на-Дону в здании произошел пожар на 300 "квадратах"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание загорелось в Ростове-на-Дону на площади 300 квадратных метров в районе плотной застройки, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 4.38 на улице Шаумяна, 108 произошло загорание двухэтажного неэксплуатируемого здания с переходом на кровлю. Район плотной застройки", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен 3 ранг. Площадь возгорания 300 квадратных метров, из соседнего здания эвакуировали 10 человек.
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