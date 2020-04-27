На Дальнем Востоке военные продезинфицировали более 8,5 тысяч объектов

"Военнослужащие подразделений РХБЗ округа провели дезинфекцию более 8,5 тысячи объектов инфраструктуры в Сахалинской, Амурской, Еврейской АО, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Бурятии. Кроме того, по распоряжению командующего войсками ВВО Геннадия Жидко ведется обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.