На Дальнем Востоке военные продезинфицировали более 8,5 тысяч объектов

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа с начала апреля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции продезинфицировали на Дальнем Востоке более 8,5 тысячи объектов, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"Военнослужащие подразделений РХБЗ округа провели дезинфекцию более 8,5 тысячи объектов инфраструктуры в Сахалинской, Амурской, Еврейской АО, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Бурятии. Кроме того, по распоряжению командующего войсками ВВО Геннадия Жидко ведется обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь обработанных объектов составила свыше 2,2 миллиона квадратных метров. Продезинфицированы также объекты инфраструктуры в военных городках, дороги общего пользования.
Как уточнили в пресс-службе, отряды РХБЗ будут работать до нормализации эпидемиологической обстановки.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае военные обработали территорию Амурского судостроительного завода и авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где выполняют гособоронзаказ.
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