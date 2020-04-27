"Яндекс" включил якутский язык в сервис "Яндекс.Переводчик"

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Компания "Яндекс" включила якутский язык в сервис "Яндекс. Переводчик" в преддверии Дня Компания "Яндекс" включила якутский язык в сервис "Яндекс. Переводчик" в преддверии Дня Республики Саха (Якутия), сообщил глава Якутии Айсен Николаев

Ранее сообщалось, что 27 апреля якутяне из-за коронавируса отметят День республики в режиме онлайн, митингов и возложения цветов к памятникам не будет.

"Ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) компания "Яндекс" сделала прекрасный подарок: включила якутский язык в сервис "Яндекс.Переводчик". Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира - или наоборот, узнать, как то или иное выражение или слово будет звучать по-якутски", - написал Николаев на личной странице в Instagram

Глава региона поделился мнением, что это очень важный момент в развитии и сохранении языка народа саха в киберпространстве.

"Я искренне благодарен компании " Яндекс " и лично заместителю руководителя отдела машинного перевода "Яндекса" Антону Дворковичу. Инициатора поддержки якутского языка в машинные переводчики зовут Алексей Иванов, это научный сотрудник Национальной библиотеки РС (Я). Контент ее электронной библиотеки сегодня составляет более 34 000 оцифрованных документов, читателям выдают 8-9 тысяч электронных книг в день. В дальнейших планах команды проекта - цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики", - отметил Николаев.