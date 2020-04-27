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Ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) компания Яндекс сделала прекрасный подарок: включила якутский язык в сервис Яндекс.Переводчик Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира - или наоборот, узнать, как то или иное выражение или слово будет звучать по-якутски. Считаю, это очень важный момент в развитии и сохранении языка народа саха в киберпространстве - в первую очередь, это необходимо для наших будущих поколений. Я искренне благодарен компании Яндекс и лично заместителю руководителя отдела машинного перевода Яндекса Антону Дворковичу. Инициатора поддержки якутского языка в машинные переводчики зовут Алексей Иванов, это научный сотрудник Национальной библиотеки РС (Я). Контент ее электронной библиотеки сегодня составляет более 34 000 оцифрованных документов, читателям выдают 8-9 тысяч электронных книг в день. В дальнейших планах команды проекта - цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики. Потенциал Национальной библиотеки РС (Я) позволяет сегодня создать Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на основе оцифрованных текстовых, аудиовизуальных, архивных, музейных артефактов, собранных в единую цифровую платформу. #СахаСирэ #Якутия #СахаТыла #якутскийязык #Яндекс #ЯндексПереводчик
"Яндекс" включил якутский язык в сервис "Яндекс.Переводчик"
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Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Компания "Яндекс" включила якутский язык в сервис "Яндекс. Переводчик" в преддверии Дня Республики Саха (Якутия), сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что 27 апреля якутяне из-за коронавируса отметят День республики в режиме онлайн, митингов и возложения цветов к памятникам не будет.
"Ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) компания "Яндекс" сделала прекрасный подарок: включила якутский язык в сервис "Яндекс.Переводчик". Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира - или наоборот, узнать, как то или иное выражение или слово будет звучать по-якутски", - написал Николаев на личной странице в Instagram.
Глава региона поделился мнением, что это очень важный момент в развитии и сохранении языка народа саха в киберпространстве.
"Я искренне благодарен компании "Яндекс" и лично заместителю руководителя отдела машинного перевода "Яндекса" Антону Дворковичу. Инициатора поддержки якутского языка в машинные переводчики зовут Алексей Иванов, это научный сотрудник Национальной библиотеки РС (Я). Контент ее электронной библиотеки сегодня составляет более 34 000 оцифрованных документов, читателям выдают 8-9 тысяч электронных книг в день. В дальнейших планах команды проекта - цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики", - отметил Николаев.
По словам главы региона, потенциал Национальной библиотеки республики позволяет сегодня создать Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на основе оцифрованных текстовых, аудиовизуальных, архивных, музейных артефактов, собранных в единую цифровую платформу.
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