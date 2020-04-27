В Сербии военные из России продезинфицировали 30 объектов

"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 30 объектов в городах Белград, Нови-Сад и Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что российские военврачи проанализировали эпидемиологическую обстановку, дали рекомендации по мероприятиям противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Крушевац, Бор и Крагуевац.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 110 объектах в 23 сербских городах. Военные медики также провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов с коронавирусом.