В Нижний Новгород прибыл рейс с россиянами из Гоа

"В Нижний Новгород прибыло 30 нижегородцев и 21 житель других регионов страны. Нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин, а жители других регионов были направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований начнут перевозить к себе домой. Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился для наших жителей посадкой в родном аэропорту", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.