Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.