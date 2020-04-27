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2020-04-27T11:42
https://ria.ru/20200427/1570606542.html
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
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РИА Новости

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

06:01 27.04.2020 (обновлено: 11:42 27.04.2020)
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© AFP 2020 / Niklas Halle'nЛондон
Лондон
© AFP 2020 / Niklas Halle'n
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллиона рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.
Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.

"Взаимодействие компетентных органов России и Великобритании по вопросам выдачи регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на Российскую Федерацию", — говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве опровергли заявления о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.
Изначально СК России возбудил против Смычковского уголовное дело о подкупе джипом экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.
При этом сам Смычковский заявлял РИА Новости, что Максименко взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты. Но когда он доехал на ней до охотничьего хозяйства в Новгородской области, автомобиль сломался, и Максименко, по его утверждению, отказался покупать джип.
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Рассмотрев материалы дела, лондонский суд отказался экстрадировать бизнесмена.
Повторный запрос Россия направила после возбуждения уголовного дела о взятке в миллион долларов, которую предприниматель, по мнению следствия, в качестве посредника передал за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Между тем оставшиеся в России фигуранты этого громкого скандала уже получили длительные сроки заключения. В середине марта Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России генерала Александра Дрыманова, полковников Михаила Максименко и Алексея Крамаренко к 12, 14 и десяти годам колонии строгого режима соответственно.
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Уголовное дело генерала ДрымановаАлександр ДрымановРоссияГенеральная прокуратура РФВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Наши все равно заплатят, как и пуси райтам заплатили
27 апреля, 07:08
Евгений Д
45421012143
Нужно вообще прекратить эту порочную практику. Берут обычно с тех, кто платит.
27 апреля, 08:28
evt68
10600003
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