На Сахалине подтвердили новый случай заражения коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией на Сахалине возросло до 22, 19 из них выздоровели, информирует в понедельник правительство области.

По информации оперштаба региона, в среднем на Сахалине выявляют по одному случаю заражения COVID-19. В аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе Холмск — Ванино введено экспресс-тестирование, в сутки в области проводится более 2 тысяч исследований, а также 500 человек ежедневно направляют на компьютерную томографию легких.

"Двадцать второй случай COVID-19 проник в островной регион московским рейсом 25 апреля. На борту находились 43 человека. Каждый пассажир прямо в аэропорту прошел медицинский осмотр и сдал экспресс-анализ. Сахалинца с подозрением на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, сразу госпитализировали в Долинскую ЦРБ", - говорится в пресс-релизе.

По информации властей, из 43 пассажиров 19 направлены в специализированные обсерваторы, остальные соблюдают строгий карантин на дому. При этом члены семей пассажиров также получили предписание главного санитарного врача об обязательной самоизоляции. Такие же меры приняты в отношении пассажиров московского рейса, прибывшего в Южно-Сахалинск 22 апреля, на котором находилась и 21-я заболевшая COVID-19.

В региональном правительстве добавили, что в понедельник в аэропорту областного центра приземлился еще один рейс из Москвы.

"Все пассажиры прошли экспресс-тестирование. Сахалинцев с подозрительными результатами анализов оперативно изолировали", - отмечается в сообщении.