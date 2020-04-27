В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
В воскресенье сообщалось о 209 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 27.04.2020 зарегистрировано 227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, 2 человека умерло. Проходят лечение в стационарах 143 пациента", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 143 больных, из них 6 детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся 2 "тяжелых" взрослых пациента с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.