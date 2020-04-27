В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 27.04.2020 зарегистрировано 227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, 2 человека умерло. Проходят лечение в стационарах 143 пациента", - говорится в сообщении.