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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T05:55
https://ria.ru/20200427/1570606471.html
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570898_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_05a7706574252a38d913dded4a9066c7.jpg
РИА Новости

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

05:55 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
В воскресенье сообщалось о 209 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 27.04.2020 зарегистрировано 227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, 2 человека умерло. Проходят лечение в стационарах 143 пациента", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 143 больных, из них 6 детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся 2 "тяжелых" взрослых пациента с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика БурятияОбщество
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