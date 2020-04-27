Геоботаники спрогнозируют изменения климата в Арктике

"Главная цель их приезда - сбор данных для создания картины природных комплексов острова Врангеля, которая впоследствии будет работать информационной основой для выяснения динамических явлений, развивающихся в экосистемах острова. Сотрудники заповедника не первый год ощущают изменение снегового режима, половодья, изменения сроков вегетации растительности. Более частыми стали заходы более южных видов рыб, например, горбуши. Ученые постараются оценить динамику происходящих процессов в пространственных масштабах", - говорится в сообщении.