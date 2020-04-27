Геоботаники спрогнозируют изменения климата в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Российские геоботаники проведут исследования экосистемы острова Врангеля на Чукотке, чтобы спрогнозировать глобальные изменения климата в Артике на ближайшие десятилетия, сообщает заповедник "Остров Врангеля".
При поддержке Минприроды и WWF России на остров отправились главный специалист по дистанционному зондированию Земли Центра морских исследований МГУ Дмитрий Добрынин и ведущий инженер Естественно-научного института ПГНИУ Оксана Сухова. Они будут работать здесь три месяца, уточняет заповедник.
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"Главная цель их приезда - сбор данных для создания картины природных комплексов острова Врангеля, которая впоследствии будет работать информационной основой для выяснения динамических явлений, развивающихся в экосистемах острова. Сотрудники заповедника не первый год ощущают изменение снегового режима, половодья, изменения сроков вегетации растительности. Более частыми стали заходы более южных видов рыб, например, горбуши. Ученые постараются оценить динамику происходящих процессов в пространственных масштабах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глобальные климатические изменения отражаются на состоянии растительности, животном мире, на рельефе и рыхлых отложениях. Ученые будут наблюдать за термоэрозией, пучением грунтов, обследуют береговую зону, заложат термодатчики для долговременного мониторинга микроклимата.
"Все эти данные помогут наиболее точно спрогнозировать те изменения, которые будут происходить на территории Арктики ближайшие несколько десятилетий", - отмечают в заповеднике.
Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.