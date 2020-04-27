В России за сутки ликвидировали более 200 лесных пожаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 200 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади около 7,7 тысячи гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.04.2020 в России ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7747 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 27 апреля в России действовало 107 лесных пожаров на площади 43,1 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкалье (17126 гектаров).
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