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2020-04-27T05:43
https://ria.ru/20200427/1570606308.html
В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
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РИА Новости

В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест

05:43 27.04.2020
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© Фото : официальный сайт Единой РоссииБаир Жамбалов
Баир Жамбалов
© Фото : официальный сайт Единой России
Баир Жамбалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
В субботу сообщалось, что известный политик в Бурятии задержан и ему предъявлено обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ДТП, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло.
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Ранее следствие заявляло, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.
Ряд региональных СМИ писал, что автомобиль якобы принадлежал Баиру Жамбалову, занимавшему на тот момент пост секретаря бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикера хурала Бурятии. В январе президиум генсовета "Единой России" исключил из партии Жамбалова, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия.
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"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ в отношении Жамбалова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 25 июня 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В таком случае, если оно будет подано, рассматривает верховный суд Бурятии", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе регионального главка СК РИА Новости сообщили, что следствие ходатайствовало о помещении Жамбалова под стражу.
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Республика БурятияToyota Land Cruiser PradoСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияНародный Хурал БурятииПрибайкальский районУлан-УдэПроисшествия
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