В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ

В субботу сообщалось, что известный политик в Бурятии задержан и ему предъявлено обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ДТП, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло.

Ранее следствие заявляло, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК , предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.

Ряд региональных СМИ писал, что автомобиль якобы принадлежал Баиру Жамбалову, занимавшему на тот момент пост секретаря бурятского регионального отделения партии " Единая Россия ", вице-спикера хурала Бурятии. В январе президиум генсовета "Единой России" исключил из партии Жамбалова, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия.

"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ в отношении Жамбалова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 25 июня 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В таком случае, если оно будет подано, рассматривает верховный суд Бурятии", - сказала собеседница агентства.