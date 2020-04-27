Арабская коалиция призвала стороны в Йемене прекратить эскалацию

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воюющая в Йемене против повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала стороны в Йемене прекратить действия, ведущие к эскалации конфликта, и вернуться к немедленному исполнению заключенного в Эр-Рияде мирного соглашения, сообщается в заявлении, опубликованном саудовским госагентством SPA.
Переходный совет Южного Йемена заявил в ночь на воскресенье о введении самоуправления в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и поручил вооруженным силам и силам безопасности реализовать его.
После объявления о введении самоуправления и чрезвычайного положения в столице Йемена Адене арабская коалиция призвала к возвращению к прежним условиям для восстановления законности.
"Коалиция требует окончания любых эскалационных действий и призывает участвующие стороны вернуться к соглашению, отмечая непосредственную необходимость вернуться к выполнению без промедления", - говорится в заявлении, где также отмечается, что необходимо ставить интересы народа Йемена превыше всего.
В ноябре 2019 года международно-признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
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