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2020-04-27T05:35
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SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
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РИА Новости

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

05:35 27.04.2020
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСпецназ УФСИН
Спецназ УФСИН
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента). Об этом свидетельствует пресс-релиз Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Мировые военные расходы, по данным института, в 2019 году возросли до 1917 миллиардов долларов (рост на 3,6 процента по сравнению с 2018 годом).
В докладе говорится, что рост обусловлен увеличением военных расходов в США, которые заняли первое место в мире по этому показателю. В 2019 году затраты Соединенных Штатов на оборону выросли на 5,3 процента и достигли 732 миллиардов долларов.
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В первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами также вошли Китай, Индия и Саудовская Аравия. Военные расходы Китая в минувшем году выросли на 5,1 процента и достигли 261 миллиарда долларов. Индия увеличила свои военные расходы на 6,8 процента до 71,1 миллиарда долларов.
При этом самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году пришелся на Германию — десять процентов (49,3 миллиарда долларов).
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