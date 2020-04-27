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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-27T08:39
https://ria.ru/20200427/1570606143.html
Сирийские системы ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1036x0_80_0_0_f723b93f9d5456fdd1159e6c05295676.jpg
РИА Новости

Сирийские системы ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

05:22 27.04.2020 (обновлено: 08:39 27.04.2020)
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное телевидение сообщило, что расчеты противовоздушной обороны отразили атаки над Дамаском. Корреспондент телеканала Al-Ikhbariya отметил, что стрельба велась в небе в окрестностях столицы.
Также, по последним данным, это была "израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана".
Сирийским ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет.
Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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Война в СирииИзраильВойна в СирииСирияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Ну вот, наконец-то! Хоть новости пошли. А то, один корона психоз.
27 апреля, 06:02
Я В ТАНКЕ
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Интересно, Соловьев эту тему обсудит у себя в эфире?
27 апреля, 06:08
Павел Квицинский
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