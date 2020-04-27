Сирийские системы ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное телевидение сообщило, что расчеты противовоздушной обороны отразили атаки над Дамаском. Корреспондент телеканала Al-Ikhbariya отметил, что стрельба велась в небе в окрестностях столицы.
Также, по последним данным, это была "израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана".
Сирийским ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет.
Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.