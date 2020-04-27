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2020-04-27T05:18
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В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
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РИА Новости

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

05:18 27.04.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
© Министерство обороны РФ
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Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
БЕРГАМО (Италия), 27 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.
Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-суль'Олье и Колонье провинции Брешиа.
Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий и сооружений, более 680 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 135 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВойска РХБЗЛомбардияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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