Чукотка получит 35 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Чукотка получит 35 миллионов рублей на закупку медоборудования, дополнительные койко-места и на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
По данным оперштаба, на Чукотке зафиксировано 15 случаев коронавируса, один пациент поправился.
"Чукотка получит 35 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты медиков и на оборудование дополнительных койко-мест, включая покупку двух (аппаратов) ИВЛ. Часть средств направлена на стимулирующие выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом", - говорится в сообщении.
Губернатор Чукотки Роман Копин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что в госпитале Угольных Копей лечение проходят 5 пациентов. "Один человек на ИВЛ. Его состояние тяжёлое. Ещё двое получают кислород. Их состояние оценивается как среднетяжёлое. ИВЛ им пока не требуется. Состояние ещё двух пациентов – удовлетворительное", - отметил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.