Чукотка получит 35 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

"Чукотка получит 35 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты медиков и на оборудование дополнительных койко-мест, включая покупку двух (аппаратов) ИВЛ. Часть средств направлена на стимулирующие выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом", - говорится в сообщении.