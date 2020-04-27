В "Русале" оценили последствия вспышки COVID-19 для рынка алюминия

При этом мировые поставки алюминия продолжали расти в январе-марте, увеличившись в годовом исчислении на 3,5%, до 16,12 миллиона тонн в основном за счет роста производства в Китае. В результате в I квартале на мировом рынке алюминия образовался профицит в 1,7 миллиона тонн, оказывающий давление на цены и премии. В связи с этим в "Русале" прогнозируют в 2020 году негативное влияние ситуации с коронавирусом на глобальный рынок алюминия, ожидая роста избыточного предложения и ослабления спроса. На восстановление прежних показателей, по оценке компании, может потребоваться несколько месяцев.