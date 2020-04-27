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2020-04-27T04:48
https://ria.ru/20200427/1570605973.html
В "Русале" оценили последствия вспышки COVID-19 для рынка алюминия
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РИА Новости

В "Русале" оценили последствия вспышки COVID-19 для рынка алюминия

04:48 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзготовление алюминиевой ленты в прокатном цехе
Изготовление алюминиевой ленты в прокатном цехе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Изготовление алюминиевой ленты в прокатном цехе. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 полностью изменила рыночные перспективы на 2020 год, на рынке алюминия образовался профицит, говорится в сообщении ОК "Русал" по операционным итогам I квартала 2020 года.
В феврале компания отмечала, что на рынке алюминия (без учета Китая) на протяжении 2019 года наблюдался дефицит около 0,3 миллиона тонн. По итогам 2020 года ожидался рост мирового спроса на алюминий на 1,3%, до 66,1 миллиона тонн, в том числе в Китае — на 2,6%, до 37,3 миллиона тонн, в остальной части мира — на 1,1%, до 28,8 миллиона тонн.
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В первом квартале 2020 года, сообщил "Русал" в понедельник, мировой спрос на алюминий снизился на 6,4%, до 14,43 миллиона тонн, в том числе в Китае — на 6,3%, до 7,83 миллиона тонн, в остальной части мира — на 6,5%, до 6,6 миллиона тонн. В частности, среди отраслей - потребителей алюминия наиболее уязвимым оказался транспортный сектор из-за приостановки производства на заводах ведущих автопроизводителей в Европе, Китае, США и других странах. А запуск новых моделей, включая электромобили, был отложен до окончания пандемии.
При этом мировые поставки алюминия продолжали расти в январе-марте, увеличившись в годовом исчислении на 3,5%, до 16,12 миллиона тонн в основном за счет роста производства в Китае. В результате в I квартале на мировом рынке алюминия образовался профицит в 1,7 миллиона тонн, оказывающий давление на цены и премии. В связи с этим в "Русале" прогнозируют в 2020 году негативное влияние ситуации с коронавирусом на глобальный рынок алюминия, ожидая роста избыточного предложения и ослабления спроса. На восстановление прежних показателей, по оценке компании, может потребоваться несколько месяцев.
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ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.
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