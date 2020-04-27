Россияне смогут узнать о правильном питании в пандемию по горячей линии

"Информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Его задача – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей", - говорится в сообщении.