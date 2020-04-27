Россияне смогут узнать о правильном питании в пандемию по горячей линии

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции начала свою работу на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Его задача – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что доктора и кандидаты медицинских наук, а также высококвалифицированные врачи-диетологи ответят на вопросы граждан о правильном питании и расскажут про рекомендуемый набор продуктов для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина из-за коронавируса.
"Подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим алиментарно-зависимые заболевания ... При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище", - уточняют в ведомстве.
Консультация со специалистом бесплатная, горячая линия работает без выходных с 9.00 до 21.00 (мск). Телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.
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