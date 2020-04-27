Во Владивостоке в больнице нет новых зараженных коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Новых заболевших в больнице Новых заболевших в больнице Владивостока , где отмечен крупный очаг коронавируса, нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого минздрава Ксения Гусенцова.

На прошлой неделе урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин. Власти региона информировали, что крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации закрыты еще семь отделений больницы.

"В этих (семи - ред.) отделениях не было заболевших, но поскольку число контактных с теми отделениями врачей, медицинского и вспомогательного персонала остается широким, поэтому принято решение на карантин отправить. Но новых заболевших Роспотребнадзор не отмечает", - сообщила Гусенцова.

Она добавила, что все пациенты, находящиеся в закрытых на карантин отделениях больницы, получают необходимую помощь и "больница не опустела".

По ее словам, продолжают работу три отделения больницы, которые находятся в отдельно стоящем здании.

"Это два детских инфекционных отделения и гемодиализный центр, они остаются работать, и за ними усилен эпиднадзор", - уточнила собеседница агентства.

Специалисты отмечают, что во время карантина должна быть проведена дезинфекция, а медикам необходимо организовать работу с соблюдением всех норм безопасности.

В Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.