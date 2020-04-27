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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T04:34
https://ria.ru/20200427/1570605840.html
В Китае за сутки выявили всего три случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305197_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_45a71499790e6c3266f05fea373ba7b7.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили всего три случая заражения коронавирусом

04:34 27.04.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожие в Гонконге
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© РИА Новости / Мигель Кандела
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Только три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 80 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из трех новых случаев два - ввозные, один – локальный, зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1636 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 627 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1009 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 830 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 723 человека (52 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 474 человека выписаны из больниц, 4633 скончались (в статистике Пекина число смертей увеличено на 1)", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 25 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущен 51 человек, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 974 бессимптомных носителей.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 12 человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 616 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в больницах провинции не осталось ни одного пациента с COVID-19.
Отдельно в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 772 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (31 уже выписан), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 281 вылечился).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХэйлунцзянТайваньКитайУханьВ мире
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