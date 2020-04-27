В Китае за сутки выявили всего три случая заражения коронавирусом

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 25 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущен 51 человек, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 974 бессимптомных носителей.