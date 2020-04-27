В Мексике за сутки выявили менее тысячи случаев COVID-19

МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В Мексике за сутки выявлено менее тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что соответствует показателям последней недели, общее число заражений превысило 14,6 тысячи, количество активных случаев заболевания с проявлением симптомов достигло 4972, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
Аломиа в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter минздрава, заявил, что "14 667 случаев COVID зарегистрированы с момента подтверждения первого диагноза, однако активных случаев, которые продемонстрировали симптомы в течение последних 14 дней, всего 4972".
Накануне сообщалось о 4798 активных случаях заболевания в Мексике. Аломиа в выступлении отметил снижение глобальной активности пандемии - доля активных случаев неуклонно снижается и составляет сейчас 40% от общего числа зарегистрированных пациентов с COVID-19.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 825 случаев заболевания, число активных случаев выросло на 174, скончались 46 пациентов с COVID-19 (всего 1351 человек), еще 86 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. Власти изучают 7612 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 67 635.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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