В Мексике за сутки выявили менее тысячи случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 4798 активных случаях заболевания в Мексике. Аломиа в выступлении отметил снижение глобальной активности пандемии - доля активных случаев неуклонно снижается и составляет сейчас 40% от общего числа зарегистрированных пациентов с COVID-19.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 825 случаев заболевания, число активных случаев выросло на 174, скончались 46 пациентов с COVID-19 (всего 1351 человек), еще 86 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. Власти изучают 7612 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 67 635.