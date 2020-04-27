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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T04:32
https://ria.ru/20200427/1570605809.html
В Мексике за сутки выявили менее тысячи случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили менее тысячи случаев COVID-19

04:32 27.04.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В Мексике за сутки выявлено менее тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что соответствует показателям последней недели, общее число заражений превысило 14,6 тысячи, количество активных случаев заболевания с проявлением симптомов достигло 4972, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
Аломиа в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter минздрава, заявил, что "14 667 случаев COVID зарегистрированы с момента подтверждения первого диагноза, однако активных случаев, которые продемонстрировали симптомы в течение последних 14 дней, всего 4972".
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Накануне сообщалось о 4798 активных случаях заболевания в Мексике. Аломиа в выступлении отметил снижение глобальной активности пандемии - доля активных случаев неуклонно снижается и составляет сейчас 40% от общего числа зарегистрированных пациентов с COVID-19.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 825 случаев заболевания, число активных случаев выросло на 174, скончались 46 пациентов с COVID-19 (всего 1351 человек), еще 86 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. Власти изучают 7612 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 67 635.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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