Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская публика закомплексована в сравнении с американскими зрителями, заявила певица Лариса Долина в интервью газете "Известия".
В отличие от россиян американцы — раскованные люди, которые ведут себя как хотят, считает артистка.
"Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене. Живо реагируют на любую сказанную фразу, музыкальный или вокальный пассаж", — сказала Долина.
Она добавила, что ее опыт в спектакле "Суини Тодд", который играется в зале среди зрителей, также доказал эту гипотезу.
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"Наша публика будто боится своей реакции. <...> Когда я приближалась к некоторым из них, они отстранялись — будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот", — пояснила Долина.