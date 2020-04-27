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2020-04-27T04:23
https://ria.ru/20200427/1570605697.html
Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни
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РИА Новости

Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни

04:23 27.04.2020
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© REUTERS / Massimo PincaМедицинский работник c тестом на коронавирус
Медицинский работник c тестом на коронавирус
© REUTERS / Massimo Pinca
Медицинский работник c тестом на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало решил ввезти мадагаскарское лекарство от коронавируса в свою страну и снабдить им соседние государства Западной Африки, а для транспортировки отвара закажет самолет, заявил президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.
Ранее мадагаскарский лидер представил лекарство против коронавируса - лечебный сироп Covid-Organics, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA). Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней, лекарство начали давать школьникам. Позднее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь от COVID-19.

"Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством - ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства - ред.) с Мадагаскара", - написал мадагаскарский лидер в Twitter.

Также в соцсетях главы государства есть информация о том, что  в пятницу первый заказ на "средство народной медицины" сделал президент Сенегала Маки Салл.
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По последним данным минздрава Мадагаскара, в стране зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом, причем 71 человек сумел справиться с болезнью.  В Гвинее-Бисау выявлено 53 заражения вирусом, трое из этого числа выздоровели и один скончался.  При этом в Сенегале 671 случаев COVID-19, 283 человека вылечились и 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Западная АфрикаВОЗМадагаскарСенегалГвинея-БисауВ мире
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