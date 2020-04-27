Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни

"Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством - ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства - ред.) с Мадагаскара", - написал мадагаскарский лидер в Twitter .

По последним данным минздрава Мадагаскара, в стране зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом, причем 71 человек сумел справиться с болезнью. В Гвинее-Бисау выявлено 53 заражения вирусом, трое из этого числа выздоровели и один скончался. При этом в Сенегале 671 случаев COVID-19, 283 человека вылечились и 9 скончались.