Глава Гвинеи-Бисау заказал самолет сиропа от COVID-19 из полыни

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало решил ввезти мадагаскарское лекарство от коронавируса в свою страну и снабдить им соседние государства Западной Африки, а для транспортировки отвара закажет самолет, заявил президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.
Ранее мадагаскарский лидер представил лекарство против коронавируса - лечебный сироп Covid-Organics, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA). Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней, лекарство начали давать школьникам. Позднее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь от COVID-19.
"Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством - ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства - ред.) с Мадагаскара", - написал мадагаскарский лидер в Twitter.
Также в соцсетях главы государства есть информация о том, что в пятницу первый заказ на "средство народной медицины" сделал президент Сенегала Маки Салл.
По последним данным минздрава Мадагаскара, в стране зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом, причем 71 человек сумел справиться с болезнью. В Гвинее-Бисау выявлено 53 заражения вирусом, трое из этого числа выздоровели и один скончался. При этом в Сенегале 671 случаев COVID-19, 283 человека вылечились и 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.