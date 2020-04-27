Сотрудница красноярского госпиталя рассказала о выпавшем из окна медике

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коллеги исполняющей обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн, которая накануне выпала из окна лечебного учреждения, не могут прояснить, что произошло. Об этом газете "Московский комсомолец" рассказала сотрудница госпиталя.
В региональном Минздраве сообщили, что сейчас женщина находится в реанимации. Медики пока не делают прогнозов. В ведомстве не раскрыли обстоятельств происшествия.
"Сейчас выходные, мало народу было на работе. Все только догадки строят", — призналась она.
При этом женщина крайне положительно охарактеризовала медика.
"Она (и.о. главврача. — Прим. ред.) ведь у нас совсем недавно работает. Очень хорошая, добрая, спокойная, адекватная женщина", — отметила собеседница.
Как пишет газета, коллеги пострадавшей обратились с просьбой к врачам Красноярска, чтобы сдать для нее донорскую кровь.