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2020-04-27T04:17
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Стало известно, что россияне чаще всего искали на "Авито"
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РИА Новости

Стало известно, что россияне чаще всего искали на "Авито"

04:17 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Офис компании Avito в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне в первом квартале 2020 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" как дома и квартиры, так и предметы для дома - например, диваны, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Эксперты "Авито" проанализировали запросы пользователей в первом квартале текущего года, введенные в поисковой панели, и сравнили их с запросами в январе-марте 2019 года.
"В первом квартале 2020 года россияне чаще всего искали на "Авито" "дома" и "квартиры": за три месяца суммарное количество таких запросов составило почти 2 миллиона", - рассказали в сервисе. Вместе с тем эксперты сервиса считают, что не все запросы были напрямую связаны с поиском жилья: большая их часть была сфокусирована на поиске предметов для дома.
"Высокий интерес вызывали мебель и бытовая техника: запросы "диван", "телевизор" и "холодильник" также попали в топ. По этим данным очевидно, что люди решили обустроить свой быт - обновить технику, сделать пространство более уютным. Чуть ниже в списке приоритетов "телефоны" и "работа", - рассказали в компании.
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Эксперты "Авито" также проанализировали поисковые запросы россиян в марте. Так, по данным сервиса, в прошлом месяце россияне стали сильнее обычного интересоваться средствами противовирусной защиты. Пользовали активно искали и весеннюю одежду, а также товары для дачи и инвентарь для проведения досуга на свежем воздухе.
"Вероятно, пользователи не ожидали введения режима самоизоляции и спокойно готовились к наступлению нового сезона. Сильнее всего на фоне распространения COVID-19, ожидаемо, выросло количество запросов медицинских товаров: антисептиков, термометров, перчаток. Взрывным оказался и рост интереса к гречке, в марте ее искали на "Авито" на 727% чаще, чем в феврале", - отметили в пресс-службе сервиса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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